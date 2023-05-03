Hakkari'de ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu geçtiği Göllerbaşı Üs Bölgesi'nin yolunu açtı.

Kışın sert geçtiği Hakkari'de, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilkbaharda da karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu geçtiği bölgede zor şartlarda çalışma yürüten ekipler, İkiyaka Dağları'nda yer alan 3 bin 300 rakımlı Göllerbaşı Üs Bölgesi'ne ulaşımı sağlayan 16 kilometrelik yolu 20 günde açtı.

Bölgede 2 iş makinesi ile karla mücadeleyi sürdüren 3 kişilik ekip, diğer kapalı yolları da açmak için çalışmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.