Hakkari'de dağdan toplanan otlar gelir kapısı oldu

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de dağlık alanlarda yetişen ve yemeklerde kullanılan otlar, bazı vatandaşlar için gelir kaynağı oldu.

İlkbaharla birlikte yüksek kesimlerde yetişen "uçkun", "kenger, "siyabo", "mendi", "lüşe" tezgahlarda satılmaya başlandı.



Yüksek kesimlere çıkan vatandaşlar, büyük zorluklarla topladıkları otları kent merkezine getirip satarak kazanç sağlıyor.

Bulvar Caddesi'ndeki tezgahta topladığı otları satan Bedel Dayan, "İlkbaharla birlikte dağda kendiliğinden yetişen otları topluyoruz. Fiyatlar eskisi gibi, pek bir fark yok. Bunları satarak kazanç sağlıyorum. Vatandaşlar da ilgi gösteriyorlar." dedi.​​​​​​​







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