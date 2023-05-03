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Hakkari'de 6 üniversite öğrencisi umre ziyaretiyle ödüllendirildi

AA

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yürüttüğü "Gençliğe Değer Projesi" kapsamında Hakkari'deki 6 üniversite öğrencisi umre ziyaretiyle ödüllendirildi.

Hakkari'de 6 üniversite öğrencisi umre ziyaretiyle ödüllendirildi

HAKKARİ (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yürüttüğü "Gençliğe Değer Projesi" kapsamında Hakkari'deki 6 üniversite öğrencisi umre ziyaretiyle ödüllendirildi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, umreye gönderilecek 4'ü kadın 6 öğrenciye İl Müftü Yardımcısı Mehmet Ali Yiğit tarafından bilgi verildi.

Öğrenciler, eğitimin ardından İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nu ziyaret etti.

Fakirullahoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gençlere sunduğu bu fırsatın en güzel şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Gençlerin başarısının ülkenin başarı olacağını aktaran Fakirullaoğlu, şunları kaydetti:

"Başkanlığımızca sizlere sunulan bu fırsatı iyi değerlendirin, Belki bir daha o kutsal beldeleri görme imkanınız olmayabilir. Bunun için günlerinizi ibadet ve itaatla geçirin. Her şeyin telafisi mümkün ama fırsatın telafisi mümkün değildir. Bu bilinçle hareket edin. Döndüğünüzde de müftülük ile olan bağlarınızı koparmayın. Gençlik koordinatörleri tarafından gerçekleştirilen dini, sosyal ve kültürel içerikli faaliyetlere katkı vermeye, etkinliklerinde bulunmaya devam edin. Bu vesileyle hepinizin yapacağı umre ibadetinin makbul olmasını niyaz ederim."

Öğrencilerden Büşra Çiftçi de ödülün kendilerini sevindirdiğini kaydederek, "Kendi imkanlarımızla görme imkanımızın olmadığı o kutsal beldeleri görmek, gezmek ve her karışında Hz. Peygamberimizin anıları bulunan topraklarda olmak bizlere Allah'ın bir lütfudur. Bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bizlere bu imkanı sunan Başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere İl Müftülüğümüzün yetkililerine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​

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