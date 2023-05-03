Yüksekova'da Adli Görüşme Odası'ndan 85 kişi yararlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksekova'da Adli Görüşme Odası'ndan 85 kişi yararlandı

AA

Yüksekova'da Adli Görüşme Odası'ndan 85 kişi yararlandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova Adalet Sarayı'nda geçen yıl kurulan Adli Görüşme Odası'ndan 85 kişi yararlandı.

Suç mağduru çocuk ve kadınların beyanlarının alınması için Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan oda, görüşme ile gözlem olmak üzere iki bölümden oluşuyor.

Yüksekova Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri bölümünde psikolog olarak görev yapan Işık Göktaş, Yüksekova Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri bölümü bünyesinde adli görüşme odalarının bulunduğunu söyledi.

Bu odaların amacının mağdurlara yardımcı olmak olduğunu belirten Göktaş, "Mağdurların kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlamak istiyoruz. Odamız iki bölümden oluşuyor. Adli görüşme odamız ve gözlem odamız var. Görüşme odasında mağdur ve uzman bulunuyor. Uzman eşliğinde mağdur ifadesini rahat bir şekilde veriyor. İkinci ve üçüncü örselenmenin önüne geçmek amacıyla bu oda hizmet etmeye başlamıştır." dedi.

Geçen yılda bu yana adliyede hizmet verdiklerini belirten Göktaş, "Şu ana kadar 85 mağdura hizmet ettik. Bireyler kendilerini daha iyi ifade edebildiklerini, sıkıntılarını ve problemlerini daha iyi dile getirebildiklerini söylüyorlar. Bu durum onların iler de sıkıntı yaşamalarını engelleyecek bir durum. Süreç ilerledikçe daha fazla fayda sağlayacağımızı düşünüyorum. Kişiler bazen çekindiği, adli sürece dahil olmak istemediği için rahatsızlık duyuyorlar. Biz de bunları engellemek adına gelişim düzeyine uygun sorularla destekleyerek onlara süreç içinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mağdur olan herkes burayı kullanabilir." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari'de 6 üniversite öğrencisi umre ziyaretiyle ödüllendirildi
YEREL HABERLER Hakkari'de 6 üniversite öğrencisi umre ziyaretiyle ...
Hakkari'de dağdan toplanan otlar gelir kapısı oldu
YEREL HABERLER Hakkari'de dağdan toplanan otlar gelir kapısı oldu
Hakkari'de ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Hakkari'de ekipler karla mücadele çalışmalarını ...
Hakkari dağlarındaki ters lalelere ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Hakkari dağlarındaki ters lalelere ziyaretçi akını
Hakkari'ye gelen doğaseverler, eşsiz doğal güzellikleri keşif gezilerine katıldı
YEREL HABERLER Hakkari'ye gelen doğaseverler, eşsiz doğal ...
Van, Hakkari ve Muş'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
YEREL HABERLER Van, Hakkari ve Muş'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ...
Yüksekova'da Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması yapılacak
YEREL HABERLER Yüksekova'da Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.