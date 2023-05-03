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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de spor kulüplerine nakdi ve malzeme yardımı yapıldı

AA

Hakkari'de spor kulüplerine nakdi ve malzeme yardımı yapıldı

HAKKARİ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığınca "Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek Programı" kapsamında Hakkari'deki 47 spor kulübüne 1 milyon 225 bin lira nakdi yardım ve malzeme desteği sağlandı.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, kentte her alanda önemli yatırımların yapıldığını söyledi.

Hakkari'de son 4 yıllık dönemde toplam bedeli 358 milyon lira olan 66 projenin hataya geçirildiğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bedeli 355 milyon olan 5 büyük projemiz de ihale aşamasında. Öğrenci yurtları, kamp eğitim merkezi, kayak tesisleri, spor salonları, yüzme havuzları, gençlik merkezleri, statlar, halı sahalar, semt sahaları gibi birçok yatırım bulunmaktadır. Bu yatırımlarımızın nerdeyse tamamı hizmet vermeye başladı. Hakkari artık spor şehri olarak anılmaya başlandı. Lisanslı sporcu sayımız on binleri geçti. Birçok branşta ilimizi ve ülkemizi ulusal ve uluslararası arenada temsil eden sporcu yetişti ve yetişmeye devam edecek. Bugün de kulüplerimize 1 milyon 125 bin lira nakdi yardım ve 4 bin 150 parça spor malzemesi yardımı yapacağız."

Ardından sporcularla sohbet eden Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, nakdi yardımın bulunduğu çekleri kulüp yetkililerine teslim etti.

Programa Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir ile Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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