Hakkari'de engellilere tekerlekli sandalye dağıtıldı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Bedensel Engelliler Derneği'nin girişimleriyle 3'ü pedriatik çocuk ve 3 yetişkin olmak üzere 6 tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Kıran Mahallesi Şehit Mehmet Ceyhan Caddesi'ndeki Bedensel Engelliler Derneği Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, derneğe başvuran 6 aileye tekerlekli sandalye teslim edildi.

Programa katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ise organizasyondan dolayı dernek üyelerine teşekkür etti.

Hakkari Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin ise yaklaşık 18 yıldır birçok sponsor ve hayırseverlerin desteğiyle 600 sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine teslim ettiklerini belirtti.

Akbıyık, programa engellilerle sohbet etti.

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