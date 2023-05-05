Hakkari Valisi Akbıyık, belediyenin kurduğu yaşam merkezini ziyaret etti

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, belediye bünyesinde kurulan yaşam merkezini ziyaret etti.

Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Halife Derviş Mahallesi'nde, vatandaşların kendilerini geliştirebilecekleri kursların da açıldığı yaşam merkezi faaliyete başladı.

Merkezi ziyaret eden Akbıyık, buradaki bölümleri gezerek çocuk ve kursiyerlerle sohbet etti, sanat topluluğunun seslendirdiği şarkılara eşlik etti.



Gençlerle masa tenisi oynayan Akbıyık'a, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek de eşlik etti.

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