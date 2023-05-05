Şemdinli'de lise öğrencileri engelli çocuklarla bir araya geldi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde lise öğrencileri engelli çocuklarla bir araya geldi.
Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim alan öğrenciler, bir rehabilitasyon merkezinde düzenlenen programda çocuklarla buluştu.
Lise öğrencileri yaptıkları oyuncakları engelli çocuklara hediye etti.
Lisesi müdürü Sozan Kayhan Töre, etkinliğin öğrenciler için çok yararlı olduğunu söyledi.
Töre, "Mesleki lisede eğitim alan usta öğreticilerimizin ve öğrencilerin özel eğitim öğrencileri için yaptıkları oyuncakları hediye ettik. Çocuklar çok sevindi, biz de böyle bir çalışmanın içinde olmaktan dolayı mutluyuz." dedi.