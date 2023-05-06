Hakkari'de ekiplerin kar mesaisi devam ediyor

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde karla mücadele ekipleri, metrelerce karın bulunduğu üs bölgesinin yolunun açılması için çalışma yürütüyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 117. Şube Şefliğine bağlı ekipler, mayısta da karla mücadeleye devam ediyor.

Ekipler, Tekeli köyü yakınında bulunan 2 bin 807 rakımlı Mirgesav Üs Bölgesi'nin yolunu açmaya çalışıyor.

Kar kalınlığının yer yer 4 metreye ulaştığı bölgede çalışan ekipler, 8 kilometrelik yolun 4 kilometresini açtı.

Zorlu şartlarda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, kalan 4 kilometrelik yolu da 10 günde açmayı hedefliyor.

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