Şemdinli'de vatandaşlar imece usulüyle bağlarını temizliyor

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde baharın gelmesiyle vatandaşlar, bağları imece usulüyle temizliyor.



Sabah erken saatlerde ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan bağlara giden vatandaşlar, birbirlerine yardım ederek ağaçlarını buduyor, temizlik yapıyor.

Hummalı çalışmanın başlatıldığı ilçede vatandaşlar, elde ettikleri üzümleri satarak gelir elde ediyor.

Vatandaşlardan Sefer Fırat, imece usulüyle bağları temizlediklerini belirterek, bu çalışmanın yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi.





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