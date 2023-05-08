Kayakçılar, Yüksekova'daki şampiyona öncesi son antrenmanlarını yaptı

HAKKARİ (AA) - Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası için Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen kayakçılar, yarışlar öncesi son antrenmanlarını yaptı.

Organizasyon öncesi farklı illerden onlarca sporcu, antrenör ve hakem ilçeye geldi.

Sporcular, iki gün sürecek şampiyonanın düzenleneceği Yürekli köyü yolunda son antrenmanlarını gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sami Keskin, şampiyonaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bu tür organizasyonların ilçede daha çok yapılması için girişimlerini sürdüreceklerini aktaran Keskin, "Yüksekova'da sporcu potansiyeli çok fazla. Türkiye'de ve Avrupa'da elde ettiğimiz başarılarla bunu kanıtlamış olduk. Şampiyonaya sayılı saatler kaldı. İnşallah bu organizasyondan da alnımızın akıyla çıkacağız. Amacımız Yüksekova'nın her zaman sporla, bilimle ve eğitimle anılmasını sağlamak. Yarışmaya katılan bütün sporculara başarılar diliyorum." dedi.





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