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Yüksekova, Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor

AA

Yüksekova, Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor

HAKKARİ (AA) - Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzur ve güven ortamının sağlandığı Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, son zamanlarda ev sahipliği yaptığı organizasyonlara Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası ile bir yenisini ekledi.

Terörden arındırılan doğa harikası bölgelerin vatandaşlara açılmasıyla turizmi gelişen, Sat Buzul Göllerinde festival düzenlenen ilçe, yapılan yatırımlarla ulusal organizasyonlar için cazibe merkezi haline geldi.

Açılan tesisler ve verilen destekler sayesinde yüzlerce sporcunun yetiştiği, onlarca gencin milli takıma kazandırıldığı Yüksekova'da, 5 Şubat'taki Kayaklı Koşu Eleme Yarışmaları'nın ardından Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası'nın heyecanı yaşanıyor.

19 ilden 283 sporcu ile çok sayıda antrenör ve hakemi Yüksekova'da buluşturan organizasyon, kardeşlik duygularının pekişmesine ve kültürel kaynaşmaya katkı sağladı.

Yörede büyük heyecan oluşturan şampiyonada müzik eşliğinde halay çeken, düzenlenen etkinliklerle keyifli anlar yaşayan sporcular, ilçenin doğal güzelliklerine ve misafirperverliğine hayran kaldı.

İlçede dün başlayan şampiyona, bugün tamamlanacak.


- Akbıyık: "Hakkari'de hayat var diyoruz"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine, ilçenin önemli bir güne tanıklık ettiğini, yöre sakinleri ile sporcuların organizasyonun heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kent merkezi ile ilçelerde önceki yıllarda önemli festival ve etkinlikler organize ettiklerini belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Hakkari'de artık şiddet yok, terör yok, spor var, eğitim var, sağlık var. İnsanlar her gün daha mutlu oluyor. Gençlerimiz çok yetenekli. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde takımımız var. Değişik liglerde takımlarımız var. Özellikle kayaklı koşuda Yüksekovalı sporcularımız Türkiye dereceleri alıyor, yurt dışında da ülkemizi temsil ediyorlar. Geçtiğimiz yıl yurt dışına 600 öğrenci gönderdik. 55 bin öğrenciye kayak öğrettik. Bu Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan bir imkan. 65 bin kitap dağıttık. 20 bine yakın çocuğumuza yüzme öğrettik. Hakkari'de iyi bir gençlik yetişiyor. Vatanını, milletini, devletini seven, halkıyla, milletiyle bütünleşmiş. Biz de onları geliştirmek için Cumhurbaşkanı'mızın talimatı, bakanlarımızın desteğiyle en iyi hizmeti buraya getirmeye çalışıyoruz."

Kent genelinde ciddi yatırımların yapıldığını anlatan Akbıyık, "Hakkari'nin potansiyelini devletimizin imkanlarıyla değerlendireceğiz. 'Hakkari'de hayat var.' diyoruz. Gelin bu hayatı yaşayın. Hakkari'de huzur var. Hakkari terör, şiddet istemiyor. Yurt içi ve yurt dışındaki kötü niyetli, milletimize, toplumumuza zarar veren hain terör örgütüne de fırsat vermiyor. Onlara teşekkür ediyoruz." dedi.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, 5 Şubat'ta ilçede kayaklı koşu eleme yarışlarını düzenlediklerini ancak Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ikinci gün iptal ettiklerini bildirerek, "Gelen bütün kafileler çok memnun. Yüksekova'nın misafirperverliği bizi mutlu ediyor. İlerleyen yıllarda burada daha çok müsabaka yapmak, burayı daha çok tanıtmak istiyoruz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Ankara'dan gelen kayak antrenörü Fatih Yüksel de şampiyonanın ilçede yapılmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

İlçeyi çok beğendiklerini söyleyen Yüksel, "Burada çok farklı bir ortamla karşılaştık. Çok sıcak bir ilgi var. Çok iyi karşılandık. Herkes yardımcı olmaya çalışıyor. Havası, doğası harika. Yüksekovalılar cennette yaşıyorlarmış. Dün düğüne gittik. Değişik ortamlar gördük. Güzel anılarla döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Ağrı'dan gelen sporcu Zilan Aslan ise birçok ilde yarışlara katıldığını ve ilk kez Yüksekova'ya geldiğini dile getirerek, "Yarışmanın burada olmasına çok sevindik. Bizim için oluşturulan şartlar çok iyi. Yüksekova çok güzel bir yer, hele ki yarışın yapıldığı yer daha güzel. Çoğu sporcuyla tanışıp kaynaşıyoruz. Buranın halayını gördük. Ortam çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.


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