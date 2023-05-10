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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası sona erdi

AA

Hakkari'de Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası sona erdi

HAKKARİ (AA) - Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Yürekli köyü yakınında 5 kategoride gerçekleştirilen ve iki gün süren şampiyonada sporcular dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. 19 ilden 283 sporcunun katıldığı yarışmada Muş takımı birinci, Bolu takımı ikinci, Hakkari takımı da üçüncü oldu.

Yarışların ardından düzenlenen törenle sporculara madalyaları verildi.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Yüksekova'da bundan sonra özellikle kış ayında bu tür organizasyonları devam ettirmek istediklerini söyledi.

Yüksekova'da çok güzel ağırlandıklarını anlatan Oto, "Burayı gördükten sonra 'bir daha gelelim, böyle organizasyonları burada bir daha yapalım' diyenler oldu. Ben çok mutluyum." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da "19 ilden 283 sporcumuz müsabakalara katıldı. Türkiye'nin değişik illerinden geldiler. Buradan birbirinden keyifli müsabakalar izlettirdiler. Yüksekova'da böyle müsabakaların yapılmasının heyecanını yaşıyoruz. Burada sadece bir spor organizasyonu olmuyor, Hakkari kültürünü, coğrafyasını tanıma şansını buluyorlar. Aynı zamanda değişik illerden gelen insanlar buradaki insanlarla kaynaşma imkanı buluyor. Bu açıdan sosyal yönü de açığa çıkıyor." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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