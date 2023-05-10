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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında etkinliklerini sürdüren Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ çalışanları, meslek lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programda, öğrencilere iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili eğitim verildi.

Programa katılan VEDAŞ Hakkari İl Müdürü İbrahim Halil Ağacanoğlu, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün küçük yaşta oluşmasının önemli olduğunu belirttib



İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili farkındalığın oluşturulması gerektiğini anlatan Ağacanoğlu, "Çalışanlarımıza verdiğimiz düzenli eğitimlerimizin yanı sıra meslek liselerinde eğitim gören öğrencilerimizle de buluşarak küçük yaşta farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin ilgisi ve katılımı bizleri oldukça mutlu etti." dedi.

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