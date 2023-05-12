Hakkari'de 200 besiciye 4 bin küçükbaş hayvan dağıtılıyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de "Hayvancılığı Geliştirme Projesi" kapsamında kent genelinde 200 çiftçiye yüzde 50 hibeli 4 bin küçükbaş hayvanın dağıtımına başlandı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kente 30 kilometre uzaklıktaki Çiftlik mevkisinde düzenlenen programda, besicilerle sohbet etti, taleplerini diledi.

Hayvancılığın gelişmesi için besicileri desteklemeye devam ettiklerini belirten Akbıyık, kentte yaşam standartlarının artırılması için projeler hayata geçirdiklerini söyledi.

İl Özel İdaresinin yürüttüğü çalışma kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibeli koyun ve keçi verdiklerini anlatan Akbıyık, şöyle konuştu:

"Hayvancılık ilimiz için çok önemli. 'Köyümde Yaşamak İçin Biri Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında da birçok vatandaşımız 250 bin liralık krediye başvuruyor. Hakkari'de hayvancılık gelişiyor. İlçelerimizin potansiyellerine göre projeler yapıyoruz. Yüksekova'da daha önce bine yakın manda dağıttık. Şemdinli'de arıcılığı, Derecik'te seracılığı, Çukurca'da da Zap markasını ve turizmi, Hakkari'de de kilimi destekliyoruz. Bu çalışmalarını hapsini vatandaşlarımıza gelir sağlamak için yürütüyoruz. Esas çözüm organize sanayimizin bitirilmesi. Onu da kuruyoruz. Terör nedeniyle azalan hayvancılığı da eski günlerine döndürmek için devlet olarak büyük çaba içindeyiz."

Konuşmanın ardından, küçükbaş hayvanların besicilere teslimine başlandı.





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