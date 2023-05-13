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Teröristlerin taciz ateşi açtığı Efkar Dağı, Şemdinlililerin huzur bulduğu alana dönüştürüldü

AA

Teröristlerin taciz ateşi açtığı Efkar Dağı, Şemdinlililerin huzur bulduğu alana dönüştürüldü

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI/SİRAÇ KARADENİZ - Hakkari'nin İran ve Irak sınırında bulunan Şemdinli ilçesindeki Efkar Dağı, teröristlerden temizlendikten sonra hayata geçirilen proje ile yöre sakinlerinin vazgeçilmez mekanı haline geldi.

Güvenlik güçlerinin kararlılıkla yürüttüğü terörle mücadele sonucu huzur ve güven ortamının sağlandığı Şemdinli'de sosyal hayat, yürütülen projelerle canlanıyor.

Alt ve üst yapı çalışmalarını sürdüren ilçe belediyesi, hazırladığı "Seyir Tepesi" projesi kapsamında, bir dönem PKK'lı terörirstlerin ilçe merkezine taciz ateşi açtığı 1450 rakımlı Efkar Dağı'nı, bölgede sağlanan huzur ortamı sayesinde sosyal tesise dönüştürdü.

İlçenin kuşbakışı izlenebildiği dağdaki 10 bin metrekarelik alanın ilk etabında 7 bin metrekarelik bölümünü yeşillendiren belediye, 30 kameriye yerleştirdi, süs havuzu ve üzerine dağ keçisi ile kekliklerin maketlerinin konulduğu küçük şelale oluşturdu.

Otoparkı ve restoranıyla ilçedeki sosyal hayatın gelişmesine katkı sunan seyir tepesine aileleriyle gelen yöre sakinleri, stresten uzakta doğayla iç içe zaman geçirme imkanı buluyor.

Belediye Başkanı Tahir Saklı, AA muhabirine, ilçenin dağlar arasında kurulu bir yer olduğunu ve vatandaşların dinlenip nefes alabileceği bir alan oluşturmak için söz konusu projeyi hayat geçirdiklerini söyledi.

Seyir tepesinin oluşturulduğu yerin ilçenin kuş bakışı izlenebildiği bir nokta olduğunu belirten Saklı, "Şemdinli konum itibarıyla stratejik bir yerde. Üç ülkenin kesiştiği noktada. Hudutlar yakın olduğundan terör saldırıları için müsait bir yerde. Terör örgütünün Şemdinli ve Eruh'taki ilk saldırılarını ardından yıllarca burada saldırılar sürdü." dedi.

- "Burası daha fazla ilgi odağı haline gelecek"

Son yıllarda terörle mücadeledeki kararlılık sayesinde ilçenin huzura kavuştuğunu aktaran Saklı, şunları kaydetti:

"Allah hükümetimize, devletimize, Cumhurbaşkanımıza zeval vermesin inşallah. Ciddi çalışmalarıyla örgütün bertaraf olması sayesinde bölgemize huzur gelince, örgütün daha önce ilçemize taciz ateşi yaptığı tepeyi şimdi insanlarımızın, nefes aldığı, dinlendiği noktaya çevirmiş olduk. Halkımızla birlikte bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Bir aile buraya gelince ihtiyaçlarını karşılayabileceği imkanlar sağladık. Sadece ilçe halkı değil, ilçe dışından, yurt dışından buraya ciddi anlamda misafir geliyor. İran'dan bir hafta önce 100 kişilik ekip gelmişti. Burayı çok beğendiler. Burası daha fazla ilgi odağı haline gelecek."

İlçede gönül belediyeciliğini geliştirmeye çalıştıklarını dile getiren Saklı, "İlçeye modern bir mezhaba kazandırdık. Halı saha yaptık. Yollarla ilgili ciddi projeler geliştirdik. Bir yılımız daha var. O süreci de iyi hizmetler yaparak geçirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

- "Çok güzel bir ortam oluşturulmuş"

Vatandaşlardan Mehdi Sever ise ilçeye çok güzel bir sosyal yaşam alanının kazandırıldığını bildirerek, "İlçe sakinlerinin yanı sıra başka yerlerden gelenler de buraya ilgi gösteriyor. Herkes çok beğeniyor. Şelale kısmı çok ilgi görüyor, insanlar fotoğraf çekiyor. Biz de ailece geliyoruz. Burada sohbet edip dinleniyoruz. Karşıda Şemdinli merkezi, diğer taraflarda dağlar var. Burada ilk defa böyle bir şey yapıldı. Çok güzel oldu. İlçe için bir ihtiyaçtı. Buranın çehresini değiştirdi. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." diye konuştu.

Arkadaşlarıyla seyir tepesinde zaman geçiren Gülşen Çiftçi de "Güzel bir yer. Öğleden sonra ve akşam üzeri çok ilgi görüyor. İlçeyi tepeden görüyoruz. Fotoğraflar çekiyoruz. Çok güzel bir ortam oluşturulmuş." dedi.

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