Şemdinli'de yıl sonu sergisi

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yıl sonu sergisi düzenlendi.

Gençlik Merkezinde 200 kursiyerin yaptığı el sanatları için belediye bahçesinde program gerçekleştirildi.

El emeği ürünlerin sergilendiği programda konuşan Kaymakam Ali Ekber Ateş, "Kadınlarımızın eline emeğine sağlık, çok güzel ürünler çıkarmışlar. Çok beğendim. Usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimiz, özellikle geri dönüşüm işini çok iyi yapmışlar." dedi.

Belediye Başkanı Tahir Saklı da ürünlerin çok beğenildiği belirterek, kursiyerlere teşekkür etti.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Savaş Doğan ve İlçe Halk Eğitim Müdürü Nabi Özel katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.