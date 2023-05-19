Yüksekova'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Belediye bahçesinde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve istiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmalardan sonra folklor ve oratoryo gösterisi yapıldı.

Spor müsabakalarında derece giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Veli Solkol, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fatih Anamur, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir ve kurum amirleri katıldı.

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