Hakkari merkezli "Kökünü Kurutma Operasyonları"nda 7 şüpheli tutuklandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ve Van'ın Edremit ilçelerinde 299 personel ve özel eğitimli köpeklerin katılımıyla düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonları"nda 7 şüpheli tutuklandı.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, operasyon kapsamında, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla ilçede uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik 3 ay planlı faaliyet yürütüldü.
Delillerin toplanmasının ardından Komutanlığın 299 personeli ve özel eğitimli köpeklerin katılımıyla Hakkari'nin Yüksekova ve Van'ın Edremit ilçelerinde 37 şüpheliye yönelik 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.