Hakkari'de 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü yapıldı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü yapıldı.



Merga Bütan Kayak Merkezinde bir araya gelen doğaseverler, kent merkezine kadar 20 kilometrelik parkurda yürüdü.

Yürüyüşe ilgi gösteren gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu olsun pankartının önünde fotoğraf çekti.

Etkinliğe Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Naci Ertunç, AFAD Müdürü Resul Karadeniz ve doğaseverler katıldı.

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