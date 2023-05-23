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Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Bölge Finali Hakkari'de yapıldı

AA

Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Bölge Finali Hakkari'de yapıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları arasında Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Bölge Finali yapıldı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde Ulu Cami'de gerçekleştirilen finale, 5 ilden 9 öğrenci katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, hafızlık yarışmasında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Akbıyık, "Eğitimlerin en güzelini alan bu genç kardeşlerimizi kutluyoruz. Dünyadaki en güzel eğitimi alıyorlar. Hepsi de bizim için birinci. Hepsini, ailelerini tebrik ediyoruz. Bir Müslüman'ın olmak istediği en önemli unvan herhalde hafızlıktır diye düşüyorum. Sadece ezberlemekle kalmayalım. Mutlaka manayı da anlayalım." dedi.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı İhsan Erkul ise müdürlük olarak milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerle bezenmiş, medeniyet değerlerinin farkında, çağın bilgi ve becerisiyle de donanmış, doğuyu ve batıyı bilen münevver bir insan modeli yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

İmam hatip okullarının yüz yılı aşkın bir mazisinin olduğunu ifade eden Erkul, şunları kaydetti:

"Bölge finaline kalan çocuklarımız kendi okullarında birinci oldular. Daha sonra illerinde birinci oldular. Şimdi de bölge finalindeler. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü olarak yaklaşık 40 yıldır, Kur'an-ı Kerim'in Genç Muhafızları Hafızlık, Genç Sada Kur'an-ı Kerim Okuma, Genç Bilaller Ezan Okuma, Genç Hatipler Minberde Hutbe okuma yarışmaları gibi mesleki yarışmaları düzenliyoruz. Önümüzdeki günlerde Genç Hutbe Okuma yarışmasını da hepimizin yıllarca rüyasını süsleyen, açılması için dualarımızda her zaman var olan, Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla bütün dünya Müslümanlarını sevindiren Ayasofya Camisinde yapacağız."

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür de "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle kat sayı engelinin kaldırılmasıyla imam hatipler yine toplumumuzun teveccühünü aldı ve ciddi bir yöneliş başladı. Talebin karşısında yeni imam hatip okulları açma ihtiyacı hasıl oldu. Bugün ilimizde 7 Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2 bin 985 öğrencisiyle eğitim öğretime devam etmekte. Bunun yanında 37 imam hatip ortaokulu 2 bin 158 öğrencisiyle eğitim öğretim yolculuğuna devam ediyor."

Konuşmaların ardından ilahi dinletisi sunulan yarışmada dereceye giren öğrencilere ödül ve hediyeler verildi.

Programa Vali Yardımcısı Talha Battal, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı Abdülhalik Baş, Van Milli Eğitim Müdürü Hasan Tekve, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.

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