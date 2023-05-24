Irak sınırındaki Derecik, sera yatırımlarıyla bölgenin üretim üssü oluyor

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI/SİRAÇ KARADENİZ - Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesi, son zamanlarda devletin sağladığı desteklerle açılan seralar sayesinde bölgenin sebze ve meyve üretim üssü olma yolunda ilerliyor.

Yıllarca terör örgütü PKK'nın saldırılarıyla gündeme gelen Derecik, tesis edilen huzur ortamıyla ekonomik anlamda gelişerek dışa açılmaya başladı.

Mikroklima özelliğiyle birçok ürünün yetiştirilebildiği ilçede, üretim potansiyelinin değerlendirilmesi ve vatandaşlara yeni iş imkanlarının oluşturulması için başlatılan "Seracılık ve Örtü Altı Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında farklı büyüklüklerde 43 sera kuruldu.

Salatalık, domates, biber, marul, karpuz ve kavun gibi ürünler yetiştiren yöre sakinleri ekonomiye katkı sağladı.

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteğiyle yapımı devam eden 60 seranın da tamamlanmasıyla ilçenin üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

- "Derecik seracılıkta bölgenin göz bebeğidir"

İl Tarım ve Orman Müdürü Cemal Özkan, AA muhabirine, Hakkari'nin bir tarım ve hayvancılık kenti olduğunu, arazilerin büyük çoğunluğunu meraların oluşturduğunu söyledi.

Kentte yaklaşık 750 bin küçükbaş ile 37 bin büyükbaş hayvanın bulunduğunu belirten Özkan, "İlimizin potansiyelini değerlendirmemiz lazım. İnanılmaz bir bitki florasına sahibiz. Burada arıcılık yaygın olarak yapılıyor. Bu da çiftçimize ciddi bir gelir sağlıyor. Valiliğimiz, İl Özel İdaresi kaynaklarıyla zaman zaman küçükbaş hayvan dağıtımı yapıyor. Bu sene de bin koyun, bin keçi ve bin 500 arılı kovan dağıtımı yapacağız. Ekilebilen alanları artırmak için yüzde 75 hibeli tohum dağıttık." dedi.

Derecik'te sağlanan desteklerle seracılığın hızla yaygınlaştığını, 2 yılda 43 sera kurarak çiftçilere teslim ettiklerini anlatan Özkan, bu projeleri DAP ve DAKA'nın öncülüğünde, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bu projeleri yüzde 75 hibeyle hayata geçirdiklerini dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"Bu sene yine DAP ve DAKA'nın katkılarıyla 60 seramızın daha yapımına başladık. Yakın zamanda bunların da teslimini yapacağız. Artık Antalya'dan, Muğla'dan kentin ihtiyacı olan ürünleri getirmektense kent tarımını yaygınlaştırarak yerinde teminini gerçekleştirmek istiyoruz. Bu amaçla da seracılığı destekliyoruz. Derecik daha ılıman, kışın az kar alan bir bölgemiz. Verimli topraklara sahip. Derecik, seracılıkta bölgenin göz bebeğidir. Artık domatesimiz dışarıdan gelmeyecek. Kendi ilçemizde, köyümüzde ürettiğimizi tüketmiş olacağız. Bu seralar önemli bir istihdam da sağlayacak."

- "Organik sebzeler üretiyoruz"

Ziraat mühendisi Mahmut Kaplan da ilçede deneme amacıyla seracılığa başladıklarını ve önemli ürünlerin yetiştirilebileceğini tespit ettiklerini belirtti.

Derecik'i seracılık bölgesi yapmaya çalıştıklarını anlatan Kaplan, "Buradaki insanlarımızı üretime yönlendirmeyi amaçlıyoruz. Devletimizin destekleri var. Bir çiftçimiz iki dönüm alanda üretim yaptığında iyi bir gelir elde edebilir. Diğer ilçelerimizden insanlar gelip burada alışveriş yapıyor. Biz de sürekli sahadayız. Çiftçimize destek verip bilgilendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Üreticilerden Feyzullah Kaya ise bu sene aldığı destekle 700 metrekare alana sera kurduğunu söyledi.

Salatalık, domates ve biber ürettiklerini ifade eden Kaya, "Bir kooperatif olursa ürünleri daha rahat pazarlayabiliriz. Organik sebzeler üretiyoruz. Seracılık çok güzel bir şey. Hava şartlarımız, toprağımız uygun. 4 yıl öncesine kadar 1-2 sera vardı. Şu anda yeni yapılanlarla 100'ün üzerinde sera olacak. Ciddi bir ürün hasadı yapılıyor. Bu tür projeler ekonomik olarak bölgeye katkı sağlıyor." diye konuştu.

Serhat Can da iki yıldır seracılıkla uğraştığını belirterek, "Seramızda 4 çeşit ürün var. Bize iyi şartlar sunuldu. Biz de değerlendirdik. Bunu daha da geliştirmek istiyorum." ifadesini kullandı.





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