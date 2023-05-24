Hakkarili aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerine devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, ellerinde "Hakkari anneleri Diyarbakır anneleri ele ele" yazılı pankart, Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla HDP İl Başkanlığı binasının önüne yürüdü.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak tepkilerini ortaya koyan aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 10 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan ve geçen hafta terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Zübeyde Koç'un, 4 yıldır evlat nöbetini kararlılıkla sürdüren annesi Esmer ve kardeşi Fadile Koç da eyleme katılarak annelere destek verdi.

Halasının oğlu dağa kaçırılan Berivan Çetin, grup adına yaptığı açıklamada, Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

12 Mayıs'ta kentteki annelerden birinin daha evladına kavuştuğunu belirten Çetin, desteklerinden dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

"Bir siyasi partinin görevi teröre perde olmak mıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisinde yer alan bir milletvekilinin görevi ateşe benzin dökmek midir? Siyaset, teröriste siper olup güvenlik güçlerini yalan, iftira ve çarpıtmayla hedef almak mıdır?" diyen Çetin, şunları kaydetti:

"Açıkça söylüyoruz. Kimin taşeronu olurlarsa olsunlar, nereye hizmet ederlerse etsinler bu kiralık katillerle sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. İlerleyen günlerin ülke için bir milat olmasını diliyoruz. Bu yeniden doğuşla gelin bu ülkede terörü toprağa gömelim diyoruz. Bir varlık, yokluk mücadelesi verdiğimizin altını çizmek istiyoruz. İçimiz, ciğerimiz yanıyor. Hakkari ve Diyarbakır anneleri olarak terör örgütüne karşı çıktığımız isyan bayrağıyla 'edi bese' diyoruz. Başlattığımız evlat nöbetiyle Hakkari ve Diyarbakır anneleri olarak sadece korku duvarlarını parçalamakla kalmadık, aynı zamanda siyasetçi görünümlü insan kaçakçılarının maskelerini de aşağı indirdik. Hakkari ve Diyarbakır anneleri olarak başlattığımız 'evlatlarımızı geri istiyoruz haykırışı' teröre ve bölücü örgütün uzantılarına vurulmuş en ağır darbelerden biri olmuştur, olmaya da devam edecektir."

- "İnşallah terör bitecek, anneler kazanacak"

Teslim olan kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten anne Koç, 10 yıl önce kızının dağa kaçırıldığını, o günden bu yana evlat acısı yaşadığını anlattı.

Evladını terör örgütünden kurtardığını dile getiren Koç, şunları söyledi:



"Allah binlerce kez devletimizden, Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan, İçişleri Bakanı'mızdan, terörle mücadele ekiplerinden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Şu anda evladım benim yanımda. Şükürler olsun. İnşallah bütün Hakkari ve Diyarbakır anneleri de benim gibi evlatlarına kavuşacak. Hepimiz devletimizle beraber PKK'nın kökünü kazıyacağız. Evlatlarımızı terör örgütünün elinden alacağız. İnşallah terör bitecek, anneler kazanacak."

Kardeşinin 10 yıl önce dağa kaçırıldığını belirten Fadile Koç da şu görüşleri dile getirdi:



"Annemle 4 yıldır HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde nöbet tutuyoruz. Hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik. Mücadelemizde her zaman kararlıydık ve çok şükür kazandık. Ablam kaçtı, kurtuldu. Devletimizin sayesinde ablama kavuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan, İçişleri Bakanı'mızdan Allah razı olsun. Çok acılar çektik. Şimdi çok mutluyuz. Darısı diğer anne ve babaların başına. Ama mücadelemize devam ediyoruz. Bütün çocuklar dağdan dönene kadar mücadelemiz devam edecek. Ömrümüzün sonuna kadar terör örgütü PKK'nın karşısında dik başlılığımızla duracağız."





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