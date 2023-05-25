Şemdinli'de çiftçilere fide desteği

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere karpuz ve domates fidesi dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Taş, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında çiftçilere yüzde 75 hibe ile 10 bin 700 aşılı karpuz ve 36 bin domates fidesi dağıtımı gerçekleştirildiğini söyledi.

Uygulamadan 250 çiftçinin yararlandığını ifade eden Taş, "Projede emeği geçen başta İl Tarım ve Orman Müdürümüz Cemal Özkan ve kurum çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize bol ve bereketli kazançlar getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

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