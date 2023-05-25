Yüksekova'da doğalgaz çalışmaları devam ediyor

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, doğalgaz kullanımına geçilmesi için çalışmalar sürüyor.

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından yapılan ihalenin ardından yüklenici firma ilçe merkezinde kazı, kaynak ve boru döşeme çalışması yapıyor.

Botaş yetkilisi Erkan Bilge, Hakkari tarafından Yüksekova'ya kadar olan doğalgaz ana iletim hattını denetlediklerini söyledi.

Şu anda şehir içi doğalgaz dağıtım çalışmasının yapıldığını ifade eden Bilge, şöyle konuştu:

"TOKİ küme evlerinde iki gün önce çalışmalarımıza başladık. Yakın zamanda da doğalgazı vermeyi düşünüyoruz. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hedefimiz eylül ve ekim ayına kadar doğal gazı getirmek. İnşallah bunu da başaracağız."

Vatandaşlardan Cemal Dereli ise doğalgazın gelmesini çok istediklerini belirterek, "Hem çevre temizliği için hem de insanların rahat etmesi için çok önemli. Şu anda TOKİ'deki tek sıkıntımız yakıt. Doğal gaz gelirse böyle bir sıkıntımız kalmayacak." dedi.

Turan Baran da "Doğalgaz Yüksekova için çok önemli. Kömür dumanından çok rahatız olduk. Kışın hava kirliliği çok fazla oluyor. Doğalgaz geldiğinde bu sorunlarımız ortadan kalkacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

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