Hakkari'de ilk yardım kursuna talep arttı

HAKKARİ (AA) - Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan ilk yardım kursuna öğretmen ve öğrenciler ilgi gösterdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, yaptığı yazılı açıklamada, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın himayesinde kurum bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İlk Yardım Eğitimi Merkezi'nde, gönüllü yöneticiler tarafından öğretmen ve öğrencilere temel ilk yardım eğitimi verdiğini belirtti.

Deprem gibi doğal afetler ve ani olaylarda ambulansın olay yerine ulaşmasına kadar geçen süreçte yapılan ilk yardım müdahalesinin, birçok insanın hayatını kurtarmada büyük önem taşıdığını belirten Gür, şöyle konuştu:

"Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından vatandaşlarımız, olası bir afet karşısında bilinçli olmak ve yardım etmek amacıyla temel ilk yardım kurslarına katılmaya başladı. İlk yardım yapan kişinin eğitim almış, donanımlı ve yetkin olması gerekir. Bu nedenle vatandaşlarımızın ve eğitim ailemizdeki her bireyin, doğru ve bilinçli ilk yardımı uygulayabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığımızın koordinesinde, Sağlık Bakanlığı'nın izniyle kurulan İlk Yardım Eğitimi Merkezlerimizden bu eğitimi almasını öneriyorum."

Kursiyerlerden Ali Yalçın ise "Ülkemizde yaşanan depremlerden sonra bende bir farkındalık oluştu ve bölgeye gitmek istedim. Fakat bu konuda eğitimli olmadığımı fark ettim. Gönüllü olarak katıldığım ilk yardım eğitimi sayesinde şu anda acil bir durum geliştiğinde müdahale edecek konumda olduğumu ve bunun büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

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