AK Parti Hakkari Kadın Kollarınca "Kadın buluşması" programı düzenlendi

HAKKARİ (AA) - AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanlığı tarafından "Kadın Buluşması" programı düzenlendi.

Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonundaki toplantıda konuşan Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş, 28 Mayıs'taki seçimin Türkiye Yüzyılı ideali için önemli bir aşama olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınların toplumdaki önemine ilişkin ifadelerini hatırlatan Ertuş, şunları kaydetti:

"Ülkemiz artık kendi siyasi önceliklerini bizzat kendisi tayin eden ve uygulayabilen bağımsız bir ülke haline gelmiştir ve yeniden şekillenen dünyada lider bir ülke olma yolunda hızla ilerlemektedir. Hakkari'mize yatırım yapmış tek lider Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Devrimleri, vizyonu, duruşu, feraseti ve hizmetleriyle ülkemizi dünyanın öncü ülkelerinden biri haline getiren lider, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu nedenle 28 Mayıs'ta herkesin sandığa gitmesi gerekir." diye konuştu.

Ertuş, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için kentten de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek çağrısında bulundu.

Kadınların ilgi gösterdiği program ,katılımcıların görüşlerini dile getirmesiyle devam etti.

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