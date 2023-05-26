Şemdinli'nin doğal güzellikleri ilgi görüyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde baharın gelmesiyle yeşile bürünen doğal güzellikler ve kar sularıyla debileri yükseler akarsular ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
İlçeye 50 kilometre uzaklıktaki Konur köyü de içinden geçen dere, ağaçlık alanlarıyla, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlere ev sahipliği yapıyor.
Köyü ziyaret eden doğaseverlerden Yusuf Karaaslan, bölgenin muazzam bir görüntüsünün olduğunu, burada fotoğraf çekip güzel zaman geçirdiklerini söyledi.
Öğretmen Seyfi Duyan da arkadaşlarıyla suyun olduğu bölgeyi gezdiklerini ifade ederek, "Bugün civardaki köyleri dolaştık. İnsanlar bizi çok iyi ağırladı. Köyde gezerken bu müthiş manzarayla karşılaştık. Buranın doğası mükemmel. Herkesin gelip görmesi lazım." dedi.