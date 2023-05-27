Hakkari'de yeni örümcek türü keşfedildi

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melek Erdek, yeni bir böğü (Sarıkız örümceği) türü keşfetti.



​​​​​​​Üniversitedenn yapılan açıklamaya göre, böğüye bulunduğu Cennet Cehennem Vadisi'ndeki Mergan Yaylasına atfen "Gylippus Merganus" ismi verildi.

"Zoology in the Middle East" dergisinde yayınlanan yeni türe ait tip materyalleri, Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki Zooloji Müzesi'nde muhafaza ediliyor.

Böğülerin zehirsiz ve zararsız tür olduğunu belirten Erdek, gylippus cinsine ait türlerin, mikrohabitatları tercih eden ve birçoğu yüksek dağ endemiği olan türler olduğu bilgisini verdi.

Bu türlerin geniş yayılım göstermediklerini ifade eden Erdek, kentin, dağlık ve izole alanlara sahip olmasından dolayı çok sayıda farklı ve keşfedilmemiş türe ev sahipliği yaptığını bildirdi.

Halk arasında "sarıkız" olarak bilinen, örümcekgiller arasında farklı bir ırk olan böğüler, daha çok akşam saatlerinde görülüyor.

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