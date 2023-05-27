Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği'nden engelli çocuğa akülü sandalye

HAKKARİ (AA) - Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği, Şemdinli ilçesindeki yürüme engelli İlknur Taş'a tam donanımlı akülü tekerlekli sandalye hediye etti.
Dernek Başkanı Yavuz Aydoğdu, hayırseverlerin desteğiyle engellileri sevindirmeye çalıştıklarını belirtti.
Engellilerin mutluluğuna ortak olduklarını dile getiren Aydoğdu, "Çocuklarımız okusun, gezsin, eğlensin ve mutlu olsun diye elimizden geleni yapıyoruz. Tohum toprağa, engelliler topluma emanettir. İnandığımız yolda yürüyerek tüm engelli kardeşlerimize gönül vermek için daima hizmet vereceğiz. Özel gereksinimli çocuğumuzun yüzündeki mutluluğu gördük ve ailesinin hayır duasını alarak her zaman yanlarında olacağımızın sözünü verdik." dedi.
Özel gereksinimli çocuğun ailesi ise hayırseverlere, Dernek Başkanı Aydoğdu ve yönetimine teşekkür etti.