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Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli dron kullanmayı öğreniyor

AA

Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli dron kullanmayı öğreniyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Genç Tarım Girişimcileri ile Tarım Teknolojilerinin Etkin Kullanımı Projesi" kapsamında Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline dron eğitimi verildi.

Müdürlük bahçesinde düzenlenen eğitime katılan 30 personel, dronun özellikleri ve uçurulması konularında uygulamalı olarak bilgilendirildi.

Ostim Teknik Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Alparslan Durmuş, personele teorik ve uygulamalı dron eğitimi verdiklerini söyledi.

Eğitime, ilk etapta 500 gramın altındaki İHA sistemleriyle başladıklarını anlatan Durmuş, "Daha kolay öğrenmelerini sağlıyoruz. Sonra daha büyük sistemle de eğitimlerimize devam etmekteyiz. Eğitimlerimiz 32 saat sürüyor. Bunun yanında 10 saat uygulamalı eğitimlerimiz oluyor." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit ise Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'na (DAKA) sundukları "Tarımda Dijitalleşme Projesi"nin kabul edildiğini belirtti.

Maliyeti yaklaşık 60 bin lira olan proje kapsamında ziraat mühendisi, tekniker ve teknisyenlerden oluşan 30 kişinin eğitim alacağını kaydeden Yiğit, şöyle konuştu:

"Eğitim sonunda personele hem ehliyet hem de İHA-1 Pilotluk Belgesi verilecek. Bu, arkadaşlarımızın işine yarayacak. Projemizin amacı ülkenin tarım ekonomisini geliştirmek ve genç istihdamı sağlamak. Geçen hafta rehberlik araştırma merkezinde iki hocamız tarafından 4 günlük uzaktan algılama görüntü işleme eğitimi verildi. Bu hafta da Ostim Teknik Üniversitesinden Alparslan Durmuş hocamız dron eğitimi verecek. Eğitim 4 gün sürecek."

İlçede her zaman çekirgelerle mücadelede sıkıntı yaşadıklarını belirten Yiğit, bu projeden sonra dron kullanarak hem zirai mücadelenin hem de arazi ölçümlerinin başarılı geçeceğini aktardı.

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