Yüksekova'daki atık su arıtma tesisinin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde inşa edilen Atık Su Arıtma Tesisinin yapımında sona gelindi.

Avrupa Birliği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Yüksekova Belediyesi tarafından finanse edilen proje kapsamında Vezirli köyünde çalışmalar devam ediyor.



Tesiste görevli Teknik Ofis Mühendisi Şehmuz Duyuran, projeye 2021'de başladıklarını ve yüzde 96'sının tamamlandığını söyledi.



Çalışmaların aksamadan devam ettiğini belirten Duyuran, "Bu süreden sonra geçici kabul süreci olacak ve tesis işletilmeye başlayacak. Eylül ayında tesisi Yüksekova Belediyesine teslim etmeyi düşünüyoruz." dedi.

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