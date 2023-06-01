Yüksekova'da kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen sergide, kurslarda yıl boyunca yapılan ürünler sergilendi.

Sergide, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi yapıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kenan Canan, yaptığı açıklamada, Halk Eğitimi Merkezi olarak "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi açtıklarını söyledi.

El emeğinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Canan, "Bu yıl 274 usta öğreticimizle 1700'e yakın kursla 18 bin kursiyere hizmet verdik. Bu günden sonra farklı köylere gidip açtığımız kurslarda sergiler düzenleyeceğiz." dedi.

Gün boyunca halkın ziyaretine açık olacak sergiye, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kursiyerler katıldı.

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