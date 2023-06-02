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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlıkçı ve öğretmenlerden sınırın sıfır noktasında tiyatro gösterisi

AA

Sağlıkçı ve öğretmenlerden sınırın sıfır noktasında tiyatro gösterisi

HAKKARİ (AA) - SIRAÇ KARADENİZ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde gönüllü sağlık çalışanı ve öğretmenlerin kurduğu tiyatro grubu, ilk oyununu Irak sınırındaki köylerde sahneleyerek çocukları tiyatroyla buluşturdu.

İlçenin farklı okullarında görev yapan öğretmenler Teslime Tunç, Zehra Urhan, Hasan Azizoğlu, Seyfi Duyan ve Elif Edinç Azizoğlu ile Şemdinli Devlet Hastanesinde çalışan Yusuf Karaaslan, köy çocuklarını tiyatroyla tanıştırmak için İlçe Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde "Anka" adını verdikleri grubu kurdu.

Daha önce amatör olarak tiyatroyla uğraşan grup üyeleri, mesai saatleri dışındaki boş zamanlarında bir araya gelerek sahneleyecekleri oyunların provalarını yapmaya başladı.

Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda hazırlık yapan amatör tiyatrocular, ilçenin Irak sınırındaki Konur ve Boğozköy'deki okullarda kendi imkanlarıyla sahne kurdu, "Bal Arı ve Ayıcık" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

İlk izleyicileri köylerdeki öğrencilere hediyeler de veren grup üyeleri, ilk kez tiyatro izlemenin heyecanını yaşayan çocuklara güzel bir gün yaşattı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nabi Özel, AA muhabirine, "her zaman her yerde herkes için eğitim" sloganıyla yola çıktıklarını söyledi.

Merkez bünyesinde bir tiyatro ekibi oluşturulduğunu belirten Özel, "Bal Arı ve Ayıcık adlı tiyatro oyununu ilk etapta merkezimizin konferans salonunda sergilemeye çalıştık. Sonra bir planlamayla bu oyunu köydeki ilkokul öğrencilerine izletmek istedik. Bugün Konur ve Boğazköy köylerindeki öğrencileri ziyaret ettik. Bu öğrencilerimize oyunumuzu sahneledik ve çok eğlendik." dedi.

- "Tiyatroyu herkese ulaştırmaya çalışıyoruz"

Yaylapınar İlkokulunda görevli öğretmen Tunç da ilçede 2 yıldır görev yaptığını bildirerek, "Tiyatroyu lise yıllarından beri seviyorum. Bu yıl da kurduğumuz ekibimizle biraz farklılık yaratmak istedik. Çocuklara yönelik bir oyun hazırladık. Halk Eğitimi Merkezi bize destek çıktı. Oyunu sadece ilçedeki öğrencilere sergilemekle kalmak istemedik. Aynı zamanda ilçeye erişimi çok sık olmayan köy okullarına gitmeyi düşündük. Tiyatroyu herkese ulaştırmaya çalışıyoruz. Önceliğimiz uzak köyler. Böyle bir projenin içinde olduğum için mutluyum." diye konuştu.

Karaaslan da çocuklara tiyatroyu anlattıklarını dile getirerek, "Sağlıkta insanların hayatına dokunuyoruz. Burada da çocukların ruhlarına dokunmak istedik. Sağlık ve ruh doğru orantılı şeyler." dedi.

Öğretmenlerden Azizoğlu ise "Ekibimizin çoğunluğu daha önce tiyatroyla buluşan ve Şemdinli'de yolları kesişen bir ekip. Hepimiz bir araya gelerek güzel bir oyun çıkardık. Halk Eğitim Merkezi bize destek oldu. 'Herkes için tiyatro, her yere tiyatro' şiarıyla bu oyunumuzu daha önce hiç tiyatroyla buluşmamış çocuklara ulaştırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Berjin Töre ise ilk kez tiyatro izlediğini ve çok eğlendiklerini söyledi.


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