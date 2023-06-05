Doğaseverler Cilo buzullarına çıktı, Cennet Cehennem Vadisi'nde yürüdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğaseverler Cilo buzullarına çıktı, Cennet Cehennem Vadisi'nde yürüdü

AA

Doğaseverler Cilo buzullarına çıktı, Cennet Cehennem Vadisi'nde yürüdü

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Hakkari'de, Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan Uludurok'un yer aldığı Cilo Dağları'nın eteklerindeki buzullar, Cennet Cehennem Vadisi, bölgede huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla doğaseverlerin en çok tercih ettiği rotalardan biri haline geldi.

Hakkari ile Yüksekova arasında kalan Cennet Cehennem Vadisi, buzullar, kar sularıyla oluşan şelaleler, bugünlerde rengarenk çiçekleri ve buzul gölüyle yerli ve yabancı doğaseverleri ağırlıyor.

Doğa dernekleri tarafından düzenlenen turlar kapsamında hafta sonu kente gelen çok sayıda doğasever, bölgedeki doğal güzellikleri görme imkanı buldu. Bir yanda rengarenk açan çiçekler, diğer yanda metrelerce kar ve karların erimesiyle oluşan akarsuyun bulunduğu vadide doğa yürüyüşü yapan ziyaretçiler, Türkiye'nin en büyük vadi buzulunun bulunduğu bölgeye çıktı.

Buzullarda, rengarenk çiçeklerle bezenen vadide ve şelalenin önünde fotoğraf çekerek zaman geçiren doğaseverler, buzulların üstünü kaplayan karda poşetlerle kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Yürüyüşe katılan Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, AA muhabirine, bölgenin tüm mevsimlerin aynı anda yaşandığı muazzam bir yer olduğunu söyledi.

Kentteki farklı doğa sporları kulüplerinin düzenlediği etkinliğe yaklaşık 400 doğaseverin katıldığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Birçok ilden buraya gelen misafirlerimiz var. Burası inanılmaz bir coğrafya. Biz de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak coğrafyamızın tanıtımı ve doğa sporları için dağcılık, kayak, rafting, dağ kayağı, yamaç paraşütü gibi etkinlikler yapıyoruz. Hakkari turizmin başkenti olma yolunda ilerliyor. Sadece Türkiye'mizin farklı illerinden değil, birçok Avrupa ülkesinden de dağcılar artık buraya geliyor. Amacımız coğrafyamızı en güzel şekilde tanıtmak. Önce yöre halkının bu güzelliklerin farkına varmasını sağlamak, bununla beraber il ve ülke dışından turistlerin gelmesine öncülük etmek istiyoruz. Bu konuda emek sarf eden paydaş tüm kurumlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederiz. Türkiye'nin, dünyanın her tarafından insanları buraya bekliyoruz. Onları burada en güzel şekilde ağırlamaya hazırız."

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Naci Ertunç da 2017'de kurdukları dernekle kenti tanıtmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kentteki yaylaların, Sat Buzul Gölleri'nin, buzulların, şelalelerin, vadilerin, Cilo Dağları'nın, Şemdinli ve Çukurca'daki birçok yerin doğaseverlerin en çok görmek istediği bölgeler arasında yer aldığını dile getiren Ertunç, "Dağcılar da birçok zirveye tırmanış yapmak istiyor. Yoğun talep üzerine bu hafta Cennet Cehennem Vadisi'ne, Cilo Dağları'na gezi düzenledik. Birçok kişi müracaata bulundu. Buralara ciddi bir talep var. Yurt dışından da yoğun istek alıyoruz. Biz de elimizden geldiğince taleplere cevap vermeye çalışıyoruz. Buzulların üzeri karla kaplı. Çatlaklar tamamen kapalı. Buzulların altında boşluk olup olmadığını bilemeyiz. Gelen doğaseverlerimizin dikkatli olması lazım." diye konuştu.

- "Böylesi muhteşem buzulları gördüğüm için çok mutluyum"

Mardin'den gelen doktor Özlem Kurt ise bölgeyi gördükleri için kendilerini şanslı hissettiklerini belirterek, "Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Buradaki dağ, çiçekler bizi fazlasıyla cezbetti. Kara ve soğuğa çok alışkın değilim. Burası çok görkemli. Yüzyıllardır burada bulunan buzulları görmüş olmamız çok büyük bir şans. Çok keyif aldık. Fırsatı olan herkesin buraları görmesi lazım." dedi.

Afyonkarahisar'dan gelen Ali Yılmaz da Hakkari'nin ve bölgenin çok güzel bir coğrafyasının bulunduğunu söyledi.

Yılmaz, "Böyle güzel bir doğada bulunduğum için çok mutluyum. Yürüyüşe katılmamıza olanak sağlayan herkese teşekkür ederiz. Buraya girdiğim anda hayatımın en güzel anını yaşadım. Bundan daha mutlu bir an olamaz çünkü ben doğasever bir insanım. İşim çiçekle, böcekle, doğayla, karla, buzla. Böylesi muhteşem buzulları gördüğüm için çok mutluyum. Benim için unutulmaz bir an." değerlendirmesinde bulundu.

Antalyalı öğretmen Hanife Bayık da "Burası gerçekten mükemmel bir doğaya sahip. Buraya geldiğim için çok mutlu oldum. Birçok kişi kayarak stres attı. Çok keyifli anlar yaşadık. Burası korunması gereken bir alan. Zaten milli park ilan edilmiş. Doğaseverlere buraya gelmelerini tavsiye ederim." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gelin ve damat, depremzede 5 ailenin 1 yıllık ihtiyacını karşılayacak
YEREL HABERLER Gelin ve damat, depremzede 5 ailenin 1 yıllık ...
Hakkari'de ikna sonucu PKK'lı 1 terörist teslim oldu
YEREL HABERLER Hakkari'de ikna sonucu PKK'lı 1 terörist teslim oldu
İkna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
YEREL HABERLER İkna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist güvenlik ...
Hakkari'de LGS merkezi sınavı öncesi toplantı yapıldı
YEREL HABERLER Hakkari'de LGS merkezi sınavı öncesi toplantı yapıldı
Esendere Gümrük Kapısı'nda kavga; soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER Esendere Gümrük Kapısı'nda kavga; soruşturma ...
Hakkari kırsalında el bombaları ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari kırsalında el bombaları ele geçirildi
Şemdinli Kaymakamı Ateş vatandaşları ziyaret etti
YEREL HABERLER Şemdinli Kaymakamı Ateş vatandaşları ziyaret etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.