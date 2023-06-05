Yüksekovalı mevsimlik işçi 2 dönümlük arazisine sera kurarak üretime başladı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan mevsimlik işçi Star Esenkol, evinin bahçesinde sera kurarak salatalık üretimine başladı.

Farklı illerde yıllarca mevsimlik işçi olarak çalışan Esenkol, bir taraftan da üretime ilişkin kurslara katılarak kendini geliştirdi. Üç yıl önce memleketine dönen Esenkol, evinin önündeki 2 dönüm araziyi değerlendirip kazanç sağlamak için sera kurmaya karar verdi.

Burada kendi imkanlarıyla sera kuran Esenkol, ürettiği salatalıkları satarak ailesinin geçimini sağlıyor.

Yıllardır uğraştığı işi memleketinde yürütmek istediğini belirten Esenkol, verim aldığını görünce bu işi sürdürdüğünü aktardı.

Serada üç günde bir mahsul topladığını ifade eden Esenkol, "Salatalıkları satmak için çarşı merkezine götürüyorum. Kopardığım salatalıkların yerini tekrar gübreliyorum. Sıcaklıktan dolayı bazı hastalıklar da oluşabiliyor. Bunu da en aza indirmeye çalışıyoruz. Üç yıldır bu işi yapıyoruz. Talep fazla. Her taraftan beni arıyorlar." dedi.

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