Hakkari'de evlenen çift, 5 depremzede ailenin bir yıllık ihtiyacını karşılayacak

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dünya evine giren Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan'ın oğlu ile Iraklı gelin, düğünden gelen takılarla Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremden etkilenen 5 ailenin bir yıl boyunca tüm ihtiyaçlarını karşılamaya karar verdi.

Zeydan'ın oğlu Levent (25) ile Irak'ın Duhok kentinde yaşayan Kavin Nerwey (24) beldede düzenlenen törenle dünya evine girdi.

Aralarında İran ve Irak'tan konukların da bulunduğu çok sayıda davetlinin katıldığı düğün, iki gün sürdü.

Takıların kurulan sandığa atıldığı düğünde, damadın amcası Teoman Zeydan, 1 yıl boyunca 5 depremzede ailenin tüm masraflarının gelin ve damat tarafından karşılanacağını belirtti.



Depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Zeydan, düğüne katılarak kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Düğüne, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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