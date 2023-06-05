Hakkari'de Dünya Çevre Günü etkinliği yapıldı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte kurum personeli, öğrencilerle birlikte Bulvar Caddesi'nden Atatürk Kültür Merkezi önüne kadar yürüdü.

Merkezdeki konferans salonunda devam eden etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Nazmi Yakar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakılması temennisinde bulunan Yakar, doğanın, hızlı nüfus artışı, plansız kentleşme, sanayi atıkları, yakıtlardan ortaya çıkan gazlar, kimyasal maddeler ve insan kaynaklı kirleticiler ile kirlendiğini ve kendi gücünü aşan kirlenmeyi tolere edemediğini belirtti.

Küresel çapta yapılan yanlışlıklarla ortaya çıkan bu sorunla mücadelede yine küresel çapta ciddi bir çalışma yapılması gerektiğini aktaran Yakar, şunları kaydetti:

"Dünyanın gelişmiş birçok ülkesinin, ekonomik kaygılarla bu mücadeleyi uygulama boyutunda katkı sağlamadığına üzülerek şahit oluyoruz. Ancak unutulmamalıdır ki bir süre sonra sağlıklı çevre ve sağlıklı toplum olmadıktan sonra ekonomik zenginliğin hiçbir önemi olmayacaktır. Dünya üzerinde bulunan hiçbir zenginlik de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla sağlıklı bir nefesten daha önemli bir yere sahip olmayacaktır. Müdürlüğümüz olarak çevrenin korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Geleceğimizin mirasına sahip çıkma noktasında denetimlerimiz artarak devam etmektedir. Ayrıca kalkınmayı sağlarken çevre konusuna da hassasiyetle yaklaşmaktayız."

Konuşmaların ardından folklor gösterisi yapılan ve müzik dinletisi sunulan etkinlik, hafta kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Programa, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.





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