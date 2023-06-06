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Kanser hastası kadın devlet desteğiyle sahip olduğu sürüsünü büyütüyor

AA

Kanser hastası kadın devlet desteğiyle sahip olduğu sürüsünü büyütüyor

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında aldığı hibe desteğiyle 34 küçükbaş hayvan sahibi olan kanser hastası Zahide Karaman, gözü gibi baktığı hayvanların sayısını 3 yılda 60'a çıkardı.

İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Gökyurt köyünde yaşayan 4 çocuk annesi 50 yaşındaki Karaman'a 2015'te Yüksekova Devlet Hastanesinde meme kanser teşhisi konuldu.

Hasta olduğunu öğrendikten sonra Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi olan ve zamanla durumu iyiye giden Karaman, evlenmeden önce ailesiyle uğraştığı hayvancılık işini yapmaya karar verdi.

İŞKUR'un uyguladığı "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi"ne üç yıl önce başvuran Karaman, hibe desteği almaya hak kazandı.

Sağlanan destekle 34 koyun ve keçi alarak sürü sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan Karaman, bir yandan tedavisinin sürdürürken diğer yandan da eşiyle baktığı hayvanlarının sayısını 60'a çıkardı.

Kurumda görevli Ayten Kaçmaz ve Nuray Aydoğan, Karaman'ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

- "Aldığımız destek sayesinde uğraşacağımız bir işimiz oldu"

Karaman, AA muhabirine, 8 yıl önce hasta olduğunu öğrendikten sonra başladığı tedavisi sayesinde hastalığının iyiye gittiğini söyledi.

Şu an iş sahibi olduğunu dile getiren Karaman, şöyle konuştu:

"Hastalığım var ama kendini iyi hissediyorum. Kontrollerimi aksatmıyorum. Besicilik karlı bir iş. Bize büyük fayda sağlıyor. Bu koyunları sağıyorum, onlarla ilgileniyorum. Eşim de bana yardımcı oluyor. Birlikte bu işi sürdürüyoruz. Yazın da köylülerle birlikte çoban tutuyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Günün büyük bölümünü hayvanlarla ilgilenerek geçiriyoruz. Aldığımız destek sayesinde uğraşacağımız bir işimiz oldu. Çok memnunum. Köyümüzün geçim kaynağı hayvancılıktır. Elde ettiğimiz sütü ve yaptığımız peyniri satarak kazanç sağlıyoruz."

- "4 çocuğumuz var, onları okutuyoruz"

Namık Karaman da eşinin başvurusu sonrası aldıkları hibeyle besicilik yapmaya başladıklarını dile getirdi.

Devletin hasta olan eşine destek verdiğini belirten Karaman, "İŞKUR görevlilerine teşekkür ederim, güzel bir destek sağladılar. Biz de sabah erkenden uyanıp hayvanlarla uğraşıyoruz. Zor yanları da var ama biz çok memnunuz. Eşim kanser hastası. Devletimiz destek sundu. Hayvanlara birlikte bakıyoruz. 4 çocuğumuz var, hepsi öğrenci. Onları da okutuyoruz. Köyümüz, hayvancılık için uygun bir yer. Bu işi daha da büyütmek istiyoruz." diye konuştu.


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