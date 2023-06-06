Hakkari'de "Dünya Çevre Günü" etkinliğinde fidan dikildi

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla kurum çalışanları ve öğrenciler fidan dikti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, Avrupa Birliği (AB), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İl Özel İdaresi Katı Atık Yönetim Birliği ve Hakkari'deki belediyeler tarafından finanse edilen Akçalı-Bağışlı köyleri arasındaki 43,4 hektarlık alana inşa edilen ve tamamlanma aşamasında olan Entegre Katı Atık Tesisi'ne yakın bölgede etkinlik düzenlendi.



Etkinliğe katılan öğrenciler ve kurum çalışanları getirilen fidanları toprakla buluşturdu.

Öğrencilerle fidan diken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Hakkari İl Müdürü Nazmi Yakar, duyarlılıklarından dolayı öğretmen ve öğrencileri kutladı.



Öğrencilere ve kurum çalışanlarına ikramlarda bulunulmasıyla son bulan etkinliğe, AFAD Müdür Vekili Erhan Kanat, Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdür Yardımcısı Mahmut Aksular, öğretmen ve öğrenciler katıldı.









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