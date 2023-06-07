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Yüksekovalı öğrenciler teknoloji atölyelerinde kendilerini geliştiriyor

AA

Yüksekovalı öğrenciler teknoloji atölyelerinde kendilerini geliştiriyor

HAKKARİ (AA) - ULAŞ GÜVEN - Hakkari'de 3 yıl önce hizmete giren DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyelerinde eğitim gören öğrenciler, yapay zekadan siber güvenliğe, robotik kodlamadan havacılık alanına kadar birçok konuda aldıkları eğitimlerle daha donanımlı hale geliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının işbirliğiyle 2020'de Gençlik Merkezi'nde kurulan DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde hafta sonları 75 öğrenci derslere katılıyor.

Atölyelerde 8 saat boyunca öğretmenlerden teorik ve uygulamalı eğitim alan öğrenciler, edindikleri bilgilerle üretim ve tasarım, robotik kodlama, elektronik programlama, nesnelerin interneti, siber güvenlik ve yapay zeka gibi alanlarda çalışma yapıyor.

Bilişim öğretmeni Çiğdem Temel, AA muhabirine, 11 alanda eğitim gören öğrencilerin daha donanımlı yetişmeleri için çaba gösterdiklerini söyledi.

Amaçlarının çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlamak olduğunu ifade eden Temel, "Bu doğrultuda eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Toplamda 44 öğrenci mezun ettik. Bu sene ise 75 öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizi teorik ve uygulamalı sınavlardan DENEYAP Teknoloji Atölyesine alıyoruz." dedi.

Öğrencilerin atölyelerde ücretsiz eğitim aldığını belirten Temel, ilk olarak tasarım ve üretim alanında eğitim verdiklerini, daha sonra robotik kodlamaya geçtiklerini anlattı.

Daha sonraki aşamada nano teknoloji, malzeme bilimi, uzay ve havacılık, siber güvenlik, yapay zeka, elektronik programlama, nesnelerin internet programı ve buna benzer alanlardaki eğitimlere geçeceklerini bildiren Temel, şunları kaydetti:

"Çocuklar robotik kodlamada birçok hareket öğrenmeye başladı. Ses, fotoğraf, MP3 ekleme, görselleştirme, hareket ettirme, kendi çevresinde döndürme gibi işlemleri yapabiliyorlar. 11 haftanın sonunda öğrencilerimiz kapışmalı şekilde projelerini sergileyerek sonlandırıyor. Amacımız yapay zekayı bilen doktorlar, nano teknolojiyi bilen öğretmenler, yazılımı bilen mühendisler yetiştirmek. Geleceğin milli teknoloji hamlesi yolunda bu öğrencileri yetiştiriyoruz. Yüksekova için DENEYAP​​​​​​​ Teknoloji Atölyesi çok büyük bir nimet. Geleceğin işi yazılımdır ve öğrencilere bunu vurguluyoruz."

- "Yazılım mühendisi olmak istiyorum"

Lise öğrencisi Mert Rauf Kaya da 7 aydır atölyede eğitim gördüğünü ve büyük keyif aldığını belirterek, "Evden çıkarken buraya gelmek için sabırsızlanıyorum. Şu ana kadar iki süreçlik bir eğitim aldık. Başlangıçta tasarım odaklı düşünmede bu aşamaları öğrenerek ürün üretmeyi öğrendik. 'Hayalimdeki Yolculuk' adı altında bir proje gerçekleştirdik. 12 haftalık eğitim sonunda projemizi sunduk. Robotik eğitim sayesinde ilerleyen dönemlerde işime yarayacak bilgiler öğreniyorum. Bu iş çok popüler olacak. Yazılım mühendisi olmak istiyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Belinay Turgut ise tasarım ve üretim dersi aldıklarını, legoları birleştirerek robotlar tasarladıklarını söyledi.

Eğitimlerin eğlenceli geçtiğini dile getiren Turgut, "Robotlara özellikler ekliyoruz. Mesela yürüyebiliyor, ses ekleyebiliyoruz. Bizim söylediğimiz şeyleri tekrar ediyor. DENEYAP atölyesi hem eğlenceli hem de öğretici. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İyi ki böyle eğitimler alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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