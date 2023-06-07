Çukurca'da yıl sonu sergisi açıldı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kurslara katılanların yıl boyunca yaptığı ürünler sergilendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen sergide kursiyerlerin büyük emeklerle yaptığı ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu.

Sergiyi gezen Kaymakamı Hasan Kurt, kursların açılmasında, ürünlerin yapılmasında emeği geçen kursiyer, öğretici ve idarecilere teşekkür etti.

Programa, Belediye Başkan Vekili Gülseren Duman, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Cankurtaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Zeki Derin, kurum amirleri, usta öğretici kursiyer ve vatandaşlar katıldı.

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