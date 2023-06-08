Hakkari'de emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatıldı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, Jandarma Genel Komutanlığına ait "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı"nda vatandaşlara uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Mobil tır, İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkati çekmek ve emniyet kemeri kullanım alışkanlığını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Bir Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında kente geldi.

Bulvar Caddesi'nde konuşlandırılan tıra gelen vatandaşlar, emniyet kemeri simülasyon aracını test ederek yavaşlatılmış şekilde araç içinde trafik kazası anında yaşananlara tanıklık etti.

Uygulama sırasında görevlilerce emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı.

Uygulamaya katılanlar, yaşadıkları tecrübeyi cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Simülasyon tırına binen vatandaşlardan Ferhat Aydın, emniyet kemeri takmanın önemine değinerek, herkesin trafik kurallarına uyması gerektiğini ifade etti.





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