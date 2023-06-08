Şemdinli'de yıl sonu sergisi açıldı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.

Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen sergi, halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisiyle başladı.

Kaymakam Ali Ekber Ateş, eşi Cansu Ateş, Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan, Belediye Başkan Vekili Veli Tekin ve kurum amirleri, sergiyi gezerek ürünleri inceledi.

Kadınların çok güzel ürünler yaptığını belirten Ateş, "Tüm kadınların emeğine sağlık. Bu tür sergilerin ilçede olması çok iyi. Biz de her zaman bu tür faaliyetlere elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz." dedi.



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