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Hakkari'de 1 tonluk kurbanlık dana 130 bin liradan satışa çıkarıldı

AA

Hakkari'de 1 tonluk kurbanlık dana 130 bin liradan satışa çıkarıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de 1 ton ağırlığındaki "Çalo" isimli kurbanlık dana, 130 bin liradan satışa çıkarıldı.

Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında hareketlilik artmaya başladı.

Kentte, yıl boyunca özenle yetiştirdikleri hayvanlarını pazara getiren besiciler ile kurbanlık almak isteyen vatandaşlar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Berçelan Mahallesi'nde besicilik ve kasaplık yapan Orhan Karagöz de iki yıldır beslediği simental cinsi kurbanlık danayı satışa çıkardı.

"Çalo" adını verdiği dana için 130 bin lira isteyen Karagöz, danasının pazarın en gözde büyükbaş hayvanı olduğunu söyledi.

Karagöz, "Bu hayvanı özel besledim. 1 ton ağırlığı var. 25-30 kilogram kemik çıkar. Gerisi yağsız et. 130 bin liradan alıcısını bekliyoruz. 500 kadar küçükbaş hayvanım da Kurban Bayramı için hazır." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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