Hakkari'de arı kovanlarının içinde 46 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir işletmede arı kovanlarının içinde 46 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.



Bu kapsamda, ilçede faaliyet yürüten bir işletmede narkotik köpeği "Rüzgar" ile yapılan aramada, kovanların içinde 46 parça halinde 46 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli 2 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.



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