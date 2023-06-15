Hakkari'de Mesleki Eğitimin Geleceği Kongresi düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HAKKARİ (AA)- Hakkari Üniversitesi tarafından Mesleki Eğitimin Geleceği Kongresi düzenlendi.

Üniversitenin konferans salonunda gerçekleştirilen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yabancı akademisyenlerin de katıldığı kongrede, Proje Koordinatörü Doç. Dr. Ekrem Yaşar Akçay ve öğretim görevlisi Ali Can Gözcü tarafından proje değerlendirme sunumu gerçekleştirildi.

Sunumun ardından Prof. Dr. Zafer Şahin'in moderatörlüğünde, Mesleki Eğitimin Geleceği çalıştayına geçildi.

Hakkari Üniversitesine görevli öğretim görevlisi ve doğa fotoğrafçısı Murat Adıyaman'ın çektiği fotoğrafların yer aldığı "Dağdan Öte Hakkari" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.