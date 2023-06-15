Şemdinli'de meslek lisesi öğrencilerin yaptığı ürünler sergilendi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Şehit Ahmet Budak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.
Meslek lisesindeki öğrenci ve öğretmenlerin atölyelerde yıl boyunca yaptığı ürünler sergilendi.
Okul Müdürü Güven Kantekin, öğrencilerin yıl boyunca hazırladıkları ürünleri sergilediğini belirterek, "Sergimiz genellikle teknolojik ürünler üzerindeydi. Depreme ve yangına duyarlı akıllı evler, robotik kodlama gibi ürünler vardı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.
Sergiye, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.