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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

AA

Hakkari Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

HAKKARİ (AA) - Hakkari Üniversitesinde 2022-2023 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı.

Zeynel Bey Yerleşkesindeki spor salonunda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, törende, öğrencilerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Mezun olan öğrencileri tebrik ederek başarı dileyen Pakiş, "Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri MYO'da, ön lisans ve lisans düzeyinde gayet iyi bir noktaya geldik. Lisans üstü programlara biraz daha yoğunlaşmamız lazım. Özellikle güzel sanatlar fakültemiz, spor bilimleri fakültemiz ve Yüksekova Meslek Yüksekokulu ile ilgili kat etmemiz gereken ciddi mesafe var." dedi.

Başarılı öğrencilere belge ve hediyeler verilmesinden sonra müzik dinletisi sunuldu, resim sergisinin açılışı yapıldı.

Ardından kep atan öğrenciler, halay çekerek mezuniyetlerini kutladı.

Törene, akademisyenler, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yoldaş, idari personel, öğrenci ve aileleri katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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