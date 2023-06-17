Yüksekovalı öğrenciler Nevşehir'i gezecek

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 32 öğrenci, Gençlik Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen "medeniyet, tarih ve kültür" gezileri kapsamında Nevşehir'e gitti.

Merkez müdürü İlhan Yılmaz, gazetecilere, öğrencilerin sosyalleşmeleri için bu tür projelerin çok faydalı olduğunu söyledi.

Değişik kültürleri coğrafyaları tanımaları adına çok güzel bir fırsat olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yaz tatili boyunca hem gençlik kamplarına olan gezilerimiz hem de bu tür gezilerimiz devam edecek. Bu etkinliklerimiz gençlerimizin bilgilenmesi, sosyalleşmesi her alanda aktifleşmesi adına önemli bir adım atmasını sağlamaktadır. Öğrencilerimiz bu sayede batıdaki öğrencilerle kaynaşma fırsatı bulacak. Her zaman gençlerimizin yanındayız. Desteklerinden ötürü Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürümüz Dr. Emre Topoğlu'na, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'a, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit'e, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım'a çok teşekkür ederim."

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